foto Afp

12:28

- "L'area euro nell'insieme non è più in recessione", ma al suo interno il "ribilanciamento" tra Paesi in deficit e in surplus "resta incompleto". Lo scrive l'Ocse nel suo Interim assessment. Nelle sue previsioni aggiornate l'Ocse conferma la stima di una contrazione del Pil italiano dell'1,8% nel 2013. Il dato italiano è l'unico tra i Paesi del G7 ad essere negativo per l'anno in corso. "L'Eurozona resta vulnerabile a rinnovate tensioni finanziarie".