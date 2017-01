foto Ap/Lapresse

09:27

19.066,39

- Apertura positiva per Piazza Affari. Il Ftse Mib guadagna lo 0,31% a 17.048 punti e il Ftse All Share lo 0,29% a. In evidenza il produttore di semiconduttori, Stm (+4,2%), dopo l'acquisto di Nokia da parte di Microsoft. Bene anche Telecom (+1,7%).