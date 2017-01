foto LaPresse

09:14

- Piazza Affari apre in rialzo, con l'indice Ftse Mib che segna una crescita dello 0,78% a 16.812 punti. In luce Telecom (+2,74%) col risiko nel settore delle tlc riaperto dall'accordo tra Vodafone e Verizon per Verizon Wireless negli Usa. Positive anche le altre principali Piazze europee: Londra +1,06%, Parigi +1,05%, Francoforte +1,50%.