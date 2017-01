foto Ap/Lapresse

08:44

- La Borsa di Tokyo chiude in rialzo a +1,37%, con i listini asiatici sostenuti dalla produzione in Cina. L'indice Nikkei, complice anche il passaggio al Congresso Usa voluto da Barack Obama su un attacco alla Siria, sale di 184,06 punti, a 13.572,92. I mercati Usa si fermano per il Labor Day, lo yen si indebolisce, mentre si segnala un minimo aumento degli investimenti aziendali in Giappone (+0,02% ad aprile-giugno).