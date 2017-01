foto Afp

- Vodafone conferma che "discussioni avanzate" sono in corso con Verizon per cedere per 130 miliardi di dollari il 45% di Verizon Wireless, ma precisa che "non c'è nessuna certezza che un accordo verrà raggiunto". Un annuncio verrà fatto appena possibile, dice la nota. Le indiscrezioni sul possibile addio ai mercati americani da parte del colosso britannico si inseguono da diverse settimane.