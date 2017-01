foto Dal Web

- Il prezzo della benzina "rischia di crescere ancora di un paio di centesimi se non si trovasse una soluzione al previsto aumento dell'Iva". Lo afferma in una nota l'Unione petrolifera, rispondendo alle accuse del Codacons che parla di benzina a 2 euro in alcuni impianti autostradali. "Non bisogna dimenticare - spiega l'Up al Codacons - l'elevato carico fiscale che pesa sui carburanti italiani (circa il 60%)".