foto Ansa

18:26

- Dopo i conti in profondo rosso di Banca Marche, Bankitalia ne ha deciso la gestione provvisoria per due mesi. "La Banca d'Italia - si legge in una nota diffusa dallo stesso istituto di credito - ha disposto la sospensione, in via temporanea, degli organi con funzioni di amministrazione e controllo di Banca Marche". L'istituto aveva chiuso l'ultimo semestre con una perdita di 232 milioni e archiviato il bilancio 2012 con un deficit di 526 milioni.