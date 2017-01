foto Ansa

17:41

- Chiusura in negativo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari il Ftse Mib perde l'1,32% a 16.682 punti e il Ftse All-Share cede l'1,07% a 17.789 punti. Tra i rialzi, in evidenza lo sprint di Telecom Italia (che arriva a guadagnare oltre il 9%). Male il comparto bancario.