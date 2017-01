foto Ap/Lapresse

15:49

- Apertura poco mossa per Wall Street: l'indice Dow Jones segna +0,04%, mentre il Nasdaq si attesta a un +0,02%. A rendere prudenti gli investitori c'è sia il caso Siria, nonostante un intervento militare da parte degli Stati Uniti sembra farsi meno imminente, sia l'attesa per la diffusione dei dati sul reddito personale in Usa.