Abolizione Imu, i maggiori vantaggi in Lazio

La Cgia ricorda che il gettito complessivo nel 2012 legato all'abitazione principale era stato di circa 4 miliardi di euro.- Dopo l'abolizione dell'Imu sulla prima casa - dichiara il segretario della Cgia di Mestre, Giuseppe Bortolussi - bisogna assolutamente evitare l'incremento dell'aliquota ordinaria dell'Iva. Questa crisi è in gran parte condizionata dal forte calo registrato in questi ultimi anni dalla domanda interna. Se non verrà scongiurato l'aumento dell'imposta sul valore aggiunto daremo un ulteriore colpo ai consumi interni penalizzando soprattutto le famiglie meno abbienti".