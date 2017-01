Istat: cresce la fiducia dei consumatori

foto Ansa 17:30 - Il clima di fiducia dei consumatori aumenta ad agosto. Lo rivela l' Istat che sottolinea come il relativo indice sia passato da 97,4 del mese di luglio a 98,3. Si tratta del valore più alto da agosto 2011. Nel dettaglio, cresce la fiducia sia sul quadro personale sia su quello economico, che tocca il massimo da febbraio 2010 (97,6 punti da 94,8 di luglio). A livello territoriale, la fiducia migliora nel Nord e nel Centro, mentre peggiora al Sud. - Il clima di fiducia dei consumatori aumenta ad agosto. Lo rivela l' Istat che sottolinea come il relativo indice sia passato da 97,4 del mese di luglio a 98,3. Si tratta del valore più alto da agosto 2011. Nel dettaglio, cresce la fiducia sia sul quadro personale sia su quello economico, che tocca il massimo da febbraio 2010 (97,6 punti da 94,8 di luglio). A livello territoriale, la fiducia migliora nel Nord e nel Centro, mentre peggiora al Sud.

Anche le componenti che si riferiscono al quadro corrente e a quello futuro sono improntate al rialzo. E migliorano i giudizi e le previsioni sulla situazione economica del Paese (i saldi passano rispettivamente da -127 a -118 e da -11 a -7).



Peggiorano invece le attese sulla disoccupazione futura, che il 23,2% del campione prevede in forte aumento (era il 22,1%). C'è meno ottimismo anche sulle valutazioni della situazione economica familiare, il saldo dei giudizi passa da -62 a -67 mentre per le attese c'è un lieve miglioramento.



Sale anche la fiducia delle imprese - Ad agosto aumenta ancora la fiducia delle imprese, con l'indice che sale a 82,2 punti dai 79,8 di luglio toccando il massimo dallo stesso mese 2012. Lo rileva l'Istat, che segnala progressi per la manifattura e, piu' intensi, per il commercio al dettaglio (entrambi al top da dicembre 2011) e i servizi di mercato. Sono in lieve calo le costruzioni.