09:20

- Piazza Affari parte in rialzo, come gli altri mercati europei, grazie ai segnali positivi sul fronte interno, dove il Governo appare più stabile a seguito dell'intesa raggiunta sull'eliminazione dell'Imu e all'allentarsi delle tensioni sulla Siria, per la quale non sembra più così imminente un attacco delle forze occidentali. Il Ftse Mib segna una crescita dello 0,5%, mentre il Ftse All Share sale dello 0,42%.