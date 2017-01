foto LaPresse

08:29

- La Borsa di Tokyo chiude in positivo, dopo tre sedute consecutive con il segno meno, per i timori legati a un intervento militare in Siria. A dare fiducia al mercato il prossimo meeting delle Fed, le decisioni del governo giapponese sull'Iva e del comitato olimpico sulla sede delle Olimpiadi nel 2020 con Tokyo tra le candidate. L'indice Nikkei segna un +0,91% a 13.459,71 punti, mentre il Topix sale dello 0,22% a 1.116,51 punti.