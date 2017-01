foto Ap/Lapresse

- Dopo le perdite degli ultimi giorni Piazza Affari rialza la testa e chiude con gli indici in rialzo: il Ftse Mib guadagna lo 0,98% a 16.743 punti, il Ftse All Share lo 0,98% a 17.814. Gli acquisti premiano in particolare le banche, tra cui si segnalano soprattutto le popolari. Bene anche Unicredit e Intesa, entrambe oltre l'1%.