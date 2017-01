foto Ap/Lapresse

- "Sappiamo tutti che in Italia ci sono delle difficoltà politiche, ma sono fiducioso che si proverà ad assicurare una stabilità" al Paese. E' questo l'auspicio del commissario Ue agli Affari economici e monetari, Olli Rehn, che in una intervista sottolinea come la stabilità politica sia "importante per la ripresa economica" dell'Italia.