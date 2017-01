Cgia: albergatori, grande distribuzione e industriali le categorie più colpite dall'Imu

foto Ansa Correlati Nodo Imu, vertice con Letta a Palazzo Chigi Alfano: "C'è da lavorare, ma possiamo farcela"

Cgia: se governo cade, aumentano tasse 11:55 - L'eventuale abolizione dell'Imu sulla prima casa rischia di provocare ulteriori rincari sulla stessa imposta applicata che andranno a pesare sulle categorie produttive, dagli imprenditori ai commercianti, agli albergatori. L'allarme viene lanciato dalla Cgia di Mestre, che segnala anche le categorie più tartassate dalla contestata tassa: in prima fila gli albergatori, seguiti da grande distribuzione e industriali. - L'eventualerischia di provocaresulla stessa imposta applicata che andranno a pesare sulle, dagli imprenditori ai commercianti, agli albergatori. L'allarme viene lanciato dalla Cgia di Mestre, che segnala anche ledalla contestata tassa: in prima fila gliseguiti da grande distribuzione e industriali.

Agli albergatori il conto più salato - Per gli albergatori infatti l'importo medio da pagare nel 2012 è stato di 11.429 euro. Nella classifica preparata dall'Associazione artigiani e piccole imprese, la grande distribuzione compare al secondo posto con 7.325 euro, mentre gli industriali si piazzano sul terzo gradino con 5.786. I piccoli imprenditori versano in media 3.352 euro, i liberi professionisti 1.835, i commercianti 894 e gli artigiani 700 euro. La seconda casa costa alle famiglia 663 euro di Imu, mentre per la prima si scende a 330 euro.



"Basta far pagare chi produce" - "Dai dati emerge chiaramente come la stangata dell'Imu abbia colpito soprattutto le categorie economiche - avverte il segretario della Cgia Giuseppe Bortolussi -. L'eventuale abolizione dell'Imu sulla prima casa è, a nostro avviso, condivisibile. Tuttavia, appare doveroso segnalare che l'approvazione di questa misura potrebbe provocare dei nuovi rincari in capo alle attività produttive".



Sulle imprese un'imposta che pesa il 154% in più - Bortolussi ricorda infatti che è proprio il gettito della prima casa che arriva nelle casse dei Comuni e, nel caso in cui quel gettito venga a mancare, si rischia che molti sindaci lo compensino aumentando "le aliquote sui beni strumentali per ovviare, almeno in parte, a questa mancanza di liquidità. Uno scenario che dobbiamo assoutamente scongiurare visto che, rispetto a quando si pagava l'Ici, le imprese hanno subito con l'Imu un aggravio medio fino al 154%".



L'aliquota categoria per categoria - La Cgia mette poi in chiaro a quanto ammonta l'aliquota Imu media applicata alle varie categorie: siamo 9,54 per mille per gli albergatori, i più colpiti, al 9,50 per la grande distribuzione e per gli industriali, al 9,47 per i piccoli imprenditori e al 9,54 per i liberi professionisti. Ai commercianti si applica il 9,26 per mille, agli artigiani il 9,27. Alle abitazioni si calcola il 4,44 per mille sulla prima casa, il 9,33 sulla seconda.