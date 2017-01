foto Ansa

09:13

- Avvio in calo per Piazza Affari. Il Ftse Mib inizia le contrattazioni in ribasso dello 0,42% a 16.908 punti e il Ftse All Share dello 0,04% a 18.020 punti. Maglia nera per Unicredit (-1,40%), mentre sale Ubi dopo la trimestrale (+1,74%). Partenza in crescita per lo spread Btp-Bund. Il differenziale segna 253 punti contro i 249 della chiusura.