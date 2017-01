foto Ap/Lapresse

08:45

- La Borsa di Tokyo termina gli scambi in frenata dello 0,69%, scontando la risalita dello yen tra le incertezze sul possibile intervento militare in Siria promosso dagli Usa in risposta all'uso di armi chimiche da parte del regime del presidente Assad. L'indice Nikkei, con la debolezza delle Borse asiatiche, cede 93,91 punti, attestandosi a quota 13.542,37.