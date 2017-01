foto Ansa

17:42

- Chiusura in forte calo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari il Ftse Mib perde il 2,10% a 16.977 punti, il Ftse All-Share lascia sul terreno l'1,97% a 18.028 punti e il Ftse Italia Star cede l'1,35% a 14.112 punti. A pesare sul listino milanese i timori per la tenuta del governo Letta.