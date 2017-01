foto Ansa

11:32

- Dopo un avvio in lieve calo, Piazza Affari scivola ulteriormente e l'indice Ftse Mib cede l'1,99%. Male in particolare i titoli finanziari. Colpa dei timori degli investitori riguardo una possibile caduta del governo Letta, timori che influiscono anche sullo spread Btp-Bund, in decisa salita a 246 punti base.