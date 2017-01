foto LaPresse

08:48

- Seduta in lieve ribasso per la Borsa di Tokyo. L'indice Nikkei ha chiuso con un calo dello 0,18%, attestandosi a 13.636,28 punti, mentre il più ampio paniere Topix è sceso dello 0,14%, a 1.140,00 punti. Tra i motivi del risultato negativo la preoccupazione degli investitori per il progetto di alzare la TVA, l'imposizione sul valore aggiunto, dal 5 all'8%, il prossimo aprile.