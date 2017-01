foto LaPresse Correlati Imu, Delrio: esenzione per 70% italiani 17:15 - Le risorse per cancellare l'Imu sulla prima casa non sono sufficienti ad esentare anche le abitazioni di lusso. Lo ha detto il viceministro all'Economia, Stefano Fassina (Pd). "Vorrei che il Pdl prestasse, attenzione non solo verso chi ha appartamenti di 400 metri quadrati ma verso chi rischia di non vedere rifinanziata la Cig in deroga". - Lenon sono sufficienti ad esentare anche le. Lo ha detto il viceministro all'Economia,. "Vorrei che il Pdl prestasse, attenzione non solo verso chi ha appartamenti di 400 metri quadrati ma verso chi rischia di non vedere rifinanziata la Cig in deroga".

Sulla questione Imu è intervenuto anche Renato Brunetta che, rivolgendosi al ministro dell'Economia, Fabrizio Saccomanni, ha detto: "Non pensi di arrivare in Cdm con una proposta 'prendere o lasciare'. Dati i tempi non penso che sarebbe produttivo". "Sull'Imu io non ho nessuna informazione e mi sono anche stufato di questo modo di procedere per indiscrezioni del governo", ha aggiunto il capogruppo del Pdl alla Camera.



Brunetta, ricordando che l'esenzione deve essere per tutte le prime case, ha poi sottolineato che "si sapeva sin dall'inzio che l'Imu era un problema e il Pdl il 22 luglio ha consegnato a Saccomammi un articolato con proposte e le relative coperture. Ma ad oggi ho sentito solo indiscrezioni, chiacchiere e non una proposta".



Santanchè assicura: "L'Imu verrà tolta" - Ai microfoni di Tgcom24 Daniela Santanchè (Pdl) ha dichiarato: "Noi abbiamo detto che gli italiani non avrebbero più pagato l'Imu e così deve essere. Non possiamo accettare compromessi al ribasso. Hanno talmente paura che questo governo cada che cederanno e noi saremo cosi riusciti a portare a casa, col nostro impegno,una cosa molto utile per gli italiani".