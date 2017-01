foto Ansa

16:35

- La Cgil auspica che il governo trovi "una soluzione per tutti i precari della Pubblica amministrazione con i requisiti per la stabilizzazione (tre anni di contratto a tempo determinato negli ultimi cinque), che sono 100mila su 150mila". Ad augurarselo è il segretario generale della Fp-Cgil, Rossana Dettori, in vista del Consiglio dei ministri. "A casa - dice - non deve restare nessuno". Altrimenti ci sarà una grande mobilitazione a settembre.