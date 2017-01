foto Ap/Lapresse Correlati Consumi, famiglie in difficoltà: -7,3%

Cgia, con la contrazione del credito sale il rischio usura soprattutto nel Meridione 15:10 - L'Italia viene esclusa dalla mappa delle regioni più competitive d'Europa. A rivelarlo è l'Indice 2013 presentato dalla Commissione Ue. Il documento segnala che la cosiddetta "blue banana", la dorsale economica che collegava la grande Londra alla Lombardia (unica regione italiana a rientrarvi, ma in forte discesa), via Benelux e Baviera, "ha cambiato forma". - L'Italia viene esclusa dalla mappa delle regioni più competitive d'Europa. A rivelarlo è l'Indice 2013 presentato dalla Commissione Ue. Il documento segnala che la cosiddetta "blue banana", la dorsale economica che collegava la grande Londra alla Lombardia (unica regione italiana a rientrarvi, ma in forte discesa), via Benelux e Baviera, "ha cambiato forma".

Rispetto alla prima edizione, quella del 2010, l'Indice di competitività regionale mostra una morfologia più policentrica con regioni forti soprattutto in corrispondenza delle capitali o delle aree metropolitane. E se a capitanare la classifica sono Utrecht (Olanda), seguita da "greater" London (Gran Bretagna); Berkshire-Buckinghamshire-Oxfordshire (ancora Gran Bretagna) e Stoccolma (Svezia), la Lombardia non compare nella lista delle prime 100, scivolando al 128esimo posto.



Maroni: la colpa della crisi in Lombardia è di Monti - La colpa della perdita di competitività della Lombardia, che si è classificata solo al 128esimo posto nell'Indice Ue sulla situazione nelle varie regioni europee "è di Monti". Parola del presidente del Pirellone, Roberto Maroni, che accusa "la politica dissennata messa in atto nell'ultimo anno dal governo dei tecnici di Mario Monti".



La scheda della competitività in Europa - Ecco i dieci territori dell'Unione europea, su un totale di 262, che figurano alla guida dell'Indice di competitività:

1) Olanda: Utrecht

2) Regno Unito: Area di Londra (Bedfordshire, Hertfordshire, Essex, Inner e Outer London)

3) Regno Unito: Berkshire, Buckinghamshire e Oxfordshire

4) Svzia: Regione di Stoccolma

5) Regno Unito: Surrey, East and West Sussex

6) Olanda: Regione di Amsterdam (Flevoland, Noord-Holland)

7) Germania: Regione di Francoforte (Darmstadt)

8) Francia: Regione di Parigi (Ile de France)

9) Danimarca: Regione di Copenhagen (Hovedstaden)

10) Olanda: Zuid-Holland



Per trovare la prima regione italiana, la Lombardia, occorre scorrere l'indice fino alla posizione 128, seguita dalle altre, fino alla Sicilia, fanalino di coda nazionale e 235esima in una graduatoria di 262:

128) Lombardia

141) Emilia Romagna

143) Lazio

145) Provincia autonoma di Trento



146) Liguria

152) Piemonte

157) Friuli Venezia Giulia

158) Veneto

160) Toscana

167) Umbria

173) Provincia autonoma di Bolzano

177) Marche

178) Valle d'Aosta

187) Abruzzo

201) Molise

217) Campania

222) Sardegna

227) Basilicata

232) Puglia

233) Calabria

235) Sicilia.