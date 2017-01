foto Ap/Lapresse

21:52

- "Nessuna fretta, da parte delle banche centrali, nel ritiro delle misure non convenzionali per combattere la crisi. La strada dell'uscita dagli aiuti deve dipendere dalla ritmo della ripresa". Così il direttore generale del Fondo monetario internazionale, Christine Lagarde. "La politica monetaria - ricorda Lagarde - non può fare tutto, non può fornire tutte le risposte e non può risolvere ogni problema economico".