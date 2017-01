foto Ansa

- "Anche in Italia i primi segnali di una lenta ripresa economica, o almeno di un arresto della caduta, ci sono e trovano conferma in diversi indicatori". Lo afferma il direttore generale della Banca d'Italia, Salvatore Rossi, al Meeting di Rimini. "I danni della crisi sono stati da noi maggiori che in altri Paesi. Anche per questo la ripresa è più faticosa".