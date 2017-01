foto Afp

19:05

- La Borsa di Milano chiude in cauto rialzo, con il Ftse Mib a +0,19% a 17.342 punti e il Ftse All Share a +0,29% a 18.390. Le vendite penalizzano Mediobanca (-2,8%). Bene Fonsai (+2,29%), deboli le banche, da Ubi (-2,08%) a Bpm (-1,43%), da Intesa (-0,32%) a Mps (-1,34%). Si mette in evidenza Eni (+2,29%), mentre arretrano i titoli dell'auto, negativi in tutta Europa: Fiat perde il 2,31%, Pireli l'1,24%.