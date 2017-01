foto Ansa Correlati Imu, Brunetta contro Delrio: "E' incompetente"

Nei primi sei mesi del 2013 il dato dell'evasione contributiva accertata, pari a 260.221.379 euro, è più che raddoppiato (+117%). E' quanto emerge dalle verifiche effettuate dagli ispettori del lavoro e dai carabinieri in 72.436 aziende. Il 62% delle imprese controllate (44.688) è risultato irregolare, con un incremento del 22% di violazioni sull'anno precedente. - Nei primi sei mesi del 2013 il dato dell'evasione contributiva accertata, pari a 260.221.379 euro, è più che raddoppiato (+117%). E' quanto emerge dalle verifiche effettuate dagli ispettori del lavoro e dai carabinieri in 72.436 aziende. Il 62% delle imprese controllate (44.688) è risultato irregolare, con un incremento del 22% di violazioni sull'anno precedente.

La nota del ministero precisa poi la tipologia delle irregolarità riscontrate, spiegando che "si conferma la concentrazione dell'attività di vigilanza verso forme di irregolarità sostanziale nella gestione dei rapporti di lavoro".



Rimane stabile (+1%) il dato dei lavoratori totalmente in nero intercettati dagli ispettori del lavoro e dai carabinieri dei Nil (nucleo carabinieri ispettorato del lavoro), (22.992) e crescono, invece, in modo consistente (+39%) i fenomeni di abuso nell'uso delle tipologie lavorative flessibili che mascherano fenomeni di lavoro subordinato, come le collaborazioni a progetto, le associazioni in partecipazione non genuine e le finte partite Iva.



In controtendenza, con una diminuzione del 25%, spiega ancora il ministero, le violazioni in materia di orario di lavoro (9.705), dato riconducibile alla contrazione delle ore lavorate nell'attuale periodo di difficile congiuntura economica.



I dati del primo semestre evidenziano, sottolinea una nota, "una maggiore capacità dei servizi ispettivi del ministero di indirizzare l'attività di controllo verso obiettivi mirati, individuati anche attraverso una efficace analisi dei dati esistenti nelle banche dati disponibili".



I dati, diffusi dalla direzione generale per l'Attività ispettiva del ministero del Lavoro, riguardano i risultati dell'attività di vigilanza svolta nel primo semestre 2013 dai Servizi ispettivi territoriali e dai Nuclei carabinieri.