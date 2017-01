foto Getty

- Apertura di seduta in rialzo per Wall Street con gli occhi puntati sul mercato immobiliare di cui oggi dovrebbero essere diffusi nuovi dati. Il Dow Jones sale dello 0,14% a 14.985,17 punti, il Nasdaq avanza dello 0,57% a 3.659,24 punti mentre lo S&P 500 guadagna lo 0,2% a 1.661 punti. La giornata si avvia con un punto interrogativo perché, dopo il black out tecnico di tre ore di ieri del Nasdaq, il problema potrebbe ripresentarsi.