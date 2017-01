foto Ap/Lapresse

08:21

- La Borsa di Tokyo chiude in ribasso, con l'indice Nikkei in calo dello 0,44% a 13.365,17 punti e il più ampio paniere Topix a -0,19%, a 1.119,56 punti. Tra gli altri titoli in evidenza, Tokyo Electric Power ha lasciato sul terreno il 4,13% sui timori di contaminazione delle acque ancora come conseguenza del disastro di Fukushima.