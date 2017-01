foto Dal Web

09:16

- Apertura in rialzo per Piazza Affari. Dopo due sedute negative il Ftse Mib inizia le contrattazioni in rialzo dello 0,38%. Bene Mps (+1,56%), debole Parmalat (-0,82%). Contrastate le altre Borse europee: Parigi positiva, Londra in calo. Per quanto riguarda i mercati asiatici, tiene Tokyo, male Hong Kong.