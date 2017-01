foto LaPresse

08:28

- La Borsa di Tokyo chiude in netto calo, per i timori di una riduzione delle misure di stimolo all'economia da parte della Federal Reserve. L'indice Nikkei ha chiuso in calo del 2,63% attestandosi a quota 13.396,38 punti. Il più ampio paniere Topix invece è calato del 2,08% a 1.125,27 punti. In calo società con esposizione ai mercati emergenti, come Suzuki Motor, Daihatsu Motor e Yamaha Motor.