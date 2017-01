foto LaPresse

09:30

- Apertura in leggero calo per Piazza Affari. Il Ftse Mib ha avviato le contrattazioni in ribasso dello 0,11% a 17.658 punti. Vendite su Tenaris (-1,92%), mentre continua a correre Mps (+1,32%). Poco mossa, ma in territorio positivo, la Borsa di Londra +0,08% e quella di Francoforte +0,03%. Quasi invariata Parigi che apre a -0,05%.