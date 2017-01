20:27 - Siete ancora in vacanza? Iniziate comunque a preparare il portafogli. Alla già fosca prospettiva di lasciare le spiaggie e tornare in ufficio se ne somma infatti un'altra, quasi peggiore. Puntuale e ineluttabile: le tasse. Sono infatti ben 262 le scadenze fiscali in programma per il 20 agosto, martedì. 258 versamenti, tre adempimenti contabili e una comunicazione.