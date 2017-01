foto Ansa

08:06

- La cancelliera Angela Merkel ha di nuovo escluso l'ipotesi di un altro taglio del debito alla Grecia. In un'intervista alla Frankfurter Allgemeine Zeitung, la Merkel ha ribadito il suo no: "Un tale passo potrebbe scatenare insicurezza in altre parti d'Europa", ha detto. La "conseguenza sarebbe una riluttanza molto forte a investire nei titoli di Stato". Non ci sarà alcun taglio del debito", ha assicurato.