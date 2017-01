Auto, dal 1990 ad oggi costi più che raddoppiati

- Dal 1990 ad oggi la spesa per le auto è più che raddoppiata: l’impennata dei costi è dovuta principalmente all’aumento dei costi del carburante e dell’Rc Auto.

Le spese per la manutenzione ordinaria nel 2011 hanno sfondato il tetto dei 100 miliardi di euro: ben il 46% è stato destinato al rifornimento, per una spesa complessiva di 47 miliardi, il 208% in più rispetto a quanto speso nel 1990.

Altre note dolenti riguardano l’Rc auto, che ammonta al 16% delle spese, e i pedaggi autostradali: le due voci hanno segnato un’impennata rispettivamente del 217% e del 221% nell’ultimo ventennio. Pesano non poco sul bilancio finale le spese relative a riparazioni, manutenzione di pneumatici e lubrificanti, in totale assorbono il 15% delle spese.

Nel 2011 questi aumenti vertiginosi hanno portato il costo di mantenimento delle vetture al livello più alto di sempre.