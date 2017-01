Cig, subito 1,5 miliardi o saltano in 500mila

foto Ansa

11:10

- Cinquecentomila lavoratori a rischio. Per il 2013 servono 1,5 miliardi per gli ammortizzatori in deroga e almeno altri 3 per il 2014, altrimenti altro che autunno caldo. Sono dati che emergono da uno studio della Cgil su risultati e prospettive del mondo del lavoro riportato dal Messaggero. Se si aggiunge il boom dei sottooccupati part-time e l'allarme della Cna che vede 3,5 milioni di disoccupati entro fine anno, la situazione sul fronte del lavoro è a dir poco incandescente