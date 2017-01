foto Ap/Lapresse

09:20

- Dopo la pausa di Ferragosto, apertura in calo per Piazza Affari. Alla Borsa di Milano l'indice Ftse Mib ha avviato le contrattazioni in ribasso dello 0,64%, attestandosi a 17.352 punti. Tra le altre principali Piazze europee prevale un avvio piatto, con Parigi, Madrid e Londra che aprono stabili. In calo invece Francoforte (-0,33%).