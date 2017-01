foto Dal Web

17:53

- Seduta positiva per la Borsa di Milano: l'indice Ftse Mib ha chiuso in crescita dello 0,48% a 17.463 punti. Dopo il balzo di quasi l'8% messo a segno ieri, nuova giornata di rialzo per Monte dei Paschi in Piazza Affari: il titolo è cresciuto del 2,76%, finale a 0,23 euro tra scambi ancora molto forti, quasi il triplo della media recente.