- Europa in lieve ripresa, ma la fine del tunnel è lontana. Olli Rehn, vicepresidente della Commissione Ue smorza gli entusiasmi e afferma: "E' ancora molto lunga la strada da fare" e ci sono "consistenti ostacoli da superare" prima di poter pensare che la crisi sia finita. Per Rehn, i dati di crescita "restano bassi" e in "alcuni paesi i livelli di disoccupazione sono ancora inaccettabilmente alti".