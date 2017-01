foto LaPresse

17:54

- Seduta positiva per la Borsa di Milano dove l'indice Ftse Mib chiude in rialzo dello 0,68% a 17.380 punti. Brilla Monte dei Paschi che segna la sua migliore giornata degli ultimi 4 mesi con un guadagno finale del 7,66% a 0,225 euro e scambi triplicati rispetto alla media. Per gli analisti si tratta soprattutto di ricoperture con il calo degli spread che favorisce i titoli bancari e in particolare quelli con i patrimoni più esposti.