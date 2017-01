Bruxelles "striglia" l'Italia sull'uso dei fondi Ue: "Basta con gli sprechi, puntare sulle priorità"

foto Ansa 12:09 - "Basta con la distribuzione a pioggia dei fondi Ue", e niente più utilizzo "per eventi come il concerto di Elton John a Napoli, o per la A3, Salerno-Reggio Calabria". Così il commissario Ue Johannes Hahn, fa il punto sui finanziamenti europei destinati all'Italia, auspicando investimenti su poche, chiare priorità, come turismo e beni culturali, energie rinnovabili e piani di sviluppo urbano. Evitando quelli inutili o quantomeno discutibili. , e niente più utilizzo "per eventi come ila Napoli, o per la A3, Salerno-Reggio Calabria". Così il, fa il punto sui finanziamenti europei destinati all'Italia, auspicando, come turismo e beni culturali, energie rinnovabili e piani di sviluppo urbano. Evitando quelli inutili o quantomeno discutibili.

Nella programmazione, ha quindi spiegato Hahn in un intervista all'Ansa, "ci sono tipi di progetti che non vogliamo più vedere e altri che vorremmo di più. Ci sono già buoni esempi in giro, come le Tecnopoli in Emilia Romagna, i piani di sviluppo urbano integrato in Toscana, o quelli per le energie rinnovabili in Puglia".



"In passato i fondi sono stati distribuiti a pioggia e questo ha ridotto il loro impatto sull'economia, rendendo più difficile la loro gestione", ha spiegato il commissario Ue, osservando tuttavia che "non si tratta solo di un problema italiano".



"Focalizzare le priorità, occhio di riguardo per l'agenda digitale" - "Focalizzarsi su poche priorità" è una delle indicazioni che arrivano da Bruxelles per la programmazione dei fondi strutturali del budget finanziario Ue 2014-2020. E proprio le future strategie per l'utilizzo degli stanziamenti europei sono al centro della bozza di accordo di partnership alla quale l'Italia sta lavorando, e che dovrebbe consegnare alla Commissione entro il 30 settembre. Il grosso degli investimenti dovrà essere concentrato nell'agenda digitale, sostegno alle Pmi e nell'economia a basso tenore di emissioni.



"Non si può continuare a cercare di compiacere tutti. Per fare veramente la differenza nello sviluppo economico del Paese - aggiunge Hahn - occorre focalizzarsi su un numero ristretto di priorità", con l'obiettivo di creare occupazione duratura, sostenere punti di forza già esistenti nelle regioni, e innescare nuova crescita".



"Servono interventi innovativi" - "Non siamo inflessibili rispetto alle priorità per i finanziamenti, credo ad esempio che in Italia il supporto al turismo sostenibile e di qualità e al patrimonio culturale, abbia un senso. Ma devono essere progetti innovativi, sostenere le imprese, attenti a risorse locali e ambiente. Il legame tra il patrimonio culturale e la prosperità futura delle sue regioni, soprattutto al Sud è lampante e la prossima programmazione può aiutare", ha quindi concluso Hahn.