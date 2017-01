Col "vip" il piccolo comune fa affari d'oro

foto Olycom 12:37 - Vip, politici e grandi aziende possono cambiare completamente, solo con la loro presenza, come con una bacchetta magica, il volto di piccoli centri di provincia. Maranello, grazie alla Ferrari, ha guadagnato 7 miliardi di euro. Laglio, sul lago di Como, con George Clooney, incassa il 178,5% in più. Arcore, tramite Silvio Berlusconi, è più riconoscibile del 140%. Lo attesta uno studio della Camera di commercio di Monza e Brianza. - Vip, politici e grandi aziende possono cambiare completamente, solo con la loro presenza, come con una bacchetta magica, il volto di piccoli centri di provincia. Maranello, grazie alla Ferrari, ha guadagnato 7 miliardi di euro. Laglio, sul lago di Como, con George Clooney, incassa il 178,5% in più. Arcore, tramite Silvio Berlusconi, è più riconoscibile del 140%. Lo attesta uno studio della

Gli esempi dell'ufficio studi della Camera di commercio di Monza e Brianza, che si è basata sull'indice Anholt Brand, sul Registro delle Imprese, su dati Istat, su siti web ufficiali e su Eurostat, sono numerosi. La presenza di personaggi o aziende celebri si sente non solo in termini di indotto, ma anche nel cambiamento dei valori immobiliari di un territorio.



Così, Maranello, 17mila abitanti nel modenese, per aver dato i natali al cavallino ha visto aumentare del 776% il valore del suo brand. Il che, tradotto in cifre, significa 7 miliardi di Euro. Laglio, meno di mille anime, affacciato sul lago di Como, sembra essere stato "scoperto" dal suo abitante più famoso, George Clooney. L’affascinante attore americano ha portato alla località il 178,4% del valore del brand (50 milioni di Euro).



Anche i politici possono fare molto per un piccolo centro. Si veda Arcore. Con Silvio Berlusconi, il Comune brianzolo è più riconoscibile del 140% (in termini assoluti 1,2 miliardi di Euro). E Antonio Di Pietro accresce del 82,1% il brand di Montenero di Bisaccia in Molise, Ciriaco De Mita del 47,9% quello di Nusco in Campania.



Quanto alle imprese, in Brianza la Rovagnati fa aumentare il brand di Biassono del 48,2% mentre la Piaggio "regala" a Pontedera il 46,7% in più, in termini di visibilità e reputazione economica. Più delle imprese fanno i rocker: il brand di Zocca, grazie a Vasco Rossi, cresce del 124,5% e quello di Correggio per Ligabue del 121,4%.



Anche lo sport può creare un "marchio locale": la squadra dell’Inter rende famosa Appiano Gentile (+101,7%), Valentino Rossi Tavullia (+5,7%) e Giovanni Trapattoni Cusano Milanino (+2,3%).



Il valore aggiunto del brand per ogni Comune è stato calcolato sulla base di alcuni parametri di vivacità economica, imprenditoriale, e prendendo in considerazione il valore economico del territorio, la conoscibilità dei luoghi e dei personaggi e confrontato con realtà analoghe con le stesse caratteristiche, ma senza vip.