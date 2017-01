foto Ap/Lapresse

09:12

- Avvio poco mosso per Piazza Affari. In apertura di settimane, l'indice Ftse Mib ha iniziato le contrattazioni in progresso dello 0,11%, attestandosi a quota 17.205 punti. Tra i titoli in evidenza, debole Fonsai (-0,8%), acquisti sul Banco Popolare (+1,04%).