foto LaPresse

08:25

- Chiusura in ribasso per la Borsa di Tokyo, penalizzata dalla crescita inferiore alle attese dell'economia nipponica, dove nel secondo trimestre il Pil è salito di un punto percentuale in meno del previsto. L'indice Nikkei ha archiviato la seduta con un ribasso dello 0,7%, attestandosi a 13.519,43 punti, mentre il Topix è sceso dello 0,55%, a 1.134,62 punti.