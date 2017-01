Crisi, il 24% degli italiani sceglie la vacanza a "chilometri zero" e resta nella sua regione

foto Dal Web Correlati Vacanze, troppi rincari: 55% italiani a casa

Quasi un italiano su quattro, il 24%, ha scelto di passare le vacanze nella propria regione. Lo rivela la Coldiretti, sottolineando come il 36% degli italiani è rimasto a casa con brevi spostamenti giornalieri per raggiungere località turistiche situate nelle vicinanze, chi invece si è potuto permettere di trascorrere almeno un giorno e una notte fuori casa ha comunque tagliato la distanza dalle mete, per effetto della crisi e del caro trasporti.

Quest'estate il 32% dei vacanzieri ha scelto località più vicine rispetto allo scorso anno, con ben sette italiani su dieci in vacanza in Italia e di questi il 24% che non si allontana neppure dalla propria regione. Solo il 4% di chi lascia i confini nazionali ha scelto mete extracomunitarie.



Chilometri zero anche sulla tavola delle vacanze - La vittoria del "chilometro zero" nell'estate 2013 è sancita anche dal fatto che, sostiene la Coldiretti, l'87% degli italiani in vacanza quando mangia fuori cerca un menù locale. E' probabilmente questo il segreto del successo in Italia degli agriturismi dove si recano ben il 9% degli italiani in vacanza.



La crisi cambia le priorità in vacanza e quest'anno sono ben 8,3 milioni di italiani che inoltre hanno scelto, o sceglieranno nei prossimi giorni, il prodotto agroalimentare tipico del territorio, a chilometri zero, come souvenir preferito magari acquistato direttamente nelle fattorie e nei mercati degli agricoltori.