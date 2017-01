foto Ap/Lapresse

- Apple l'ha avuta vinta contro Samsung, anche se si tratta di una vittoria incompleta. Per l'Agenzia per la concorrenza americana la società sudcoreana ha violato due brevetti di Cupertino (Apple aveva presentato la denuncia per 6), e ha ordinato lo stop delle importazioni negli Usa di prodotti Samsung in violazione dei brevetti Apple. I brevetti violati sono quelli sugli schermi multitouch e traslucidi, ma non quello per il design dell'iPhone.