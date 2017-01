foto Ansa

- Le tensioni politiche potrebbero complicare i piani del governo per un nuovo round di riforme in autunno. Lo afferma il ministro dell'Economia, Fabrizio Saccomanni, al Wall Street Journal. "Se dovessimo andare a elezioni anticipate sarebbe dannoso per l'economia del Paese", ha precisato. "Se invece l'esecutivo durerà fino alla fine della presidenza europea, sarà in grado di completare tutte le riforme previste", ha ribadito.