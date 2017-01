foto Ansa

14:29

- "L'Italia non deve avere paura del proprio futuro. Per questo non verremo mai meno al nostro impegno sull'Imu". Lo afferma Silvio Berlusconi sull'abolizione della tassa sulla casa. "Sulla prima casa e sui terreni e fabbricati funzionali alle attività agricole non si deve più pagare", aggiunge il leader del centrodestra. E poi: "La nostra è una battaglia di libertà. Ma è soprattutto lo stimolo per la ripresa economica".