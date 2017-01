foto LaPresse

09:16

- Partenza in lieve rialzo per Piazza Affari con il Ftse Mib che segna un +0,09% a 17.164 punti. In evidenza Mps che guadagna l'1%, debole invece Telecom Italia (-0,95%). Sulla stessa lunghezza d'onda del mercato italiano anche le altre Borse europee: Londra +0,29%, Parigi +0,25% e Francoforte +0,17%.